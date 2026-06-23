Laigueglia ancora Bandiera Blu, a Palazzo Guardone la cerimonia di consegna del vessillo

Dopo la cerimonia ufficiale a Roma, la Bandiera Blu è arrivata anche a Laigueglia dove l’Amministrazione comunale ha tenuto stamani (23 giugno, ndr), a Palazzo Guardone, la cerimonia di consegna del vessillo europeo che viene assegnato dalla Fee (Foundation for environmental education) ai comuni rivieraschi del territorio italiano che pongono attenzione al tema della qualità delle acque di balneazione e della sostenibilità. La cerimonia ha visto la partecipazione dei cittadini, dei turisti e degli operatori turistici, oltre che delle Forze dell’ordine locali.

“Il riconoscimento conferma l’impegno e l’attenzione del borgo marinaro sulla qualità del mare e sui temi ambientali, per garantire standard di sostenibilità al nostro territorio - commenta il sindaco Giorgio Manfredi – La Bandiera Blu in particolare premia l'impegno quotidiano di un'intera comunità per la tutela ambientale ed è il frutto di una preziosa sinergia tra il Comune, i cittadini e gli operatori turistici. Non si tratta solo di un simbolo, ma di un impegno concreto per uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità, che certifica l'eccellenza delle nostre acque, la sicurezza delle spiagge, l'alto livello dei servizi offerti e l’attenzione all’ambiente”.

Il primo cittadino ha poi voluto ringraziare sentitamente “chi ha collaborato a questo successo: la SCA, la società M.U.D.S., gli Uffici Comunali, le Associazioni e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla conferma del riconoscimento”, ricordando come al raggiungimento di questo risultato contribuiscano anche i progetti “Brain”, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, e “I giardini incantati del mare”, sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in corso a Laigueglia e dedicati alla riforestazione di Posidonia oceanica e alla divulgazione sui temi della Ocean Literacy.