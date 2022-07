Lago di Osiglia completamente prosciugato? Assolutamente no: "Livello più basso, ma acqua ce n'è"

"Se qualcuno dice che è vuoto, possiamo far vedere che non è così. E' vero, non sarà come gli altri anni, ma in questa stagione, ad agosto, l'abbiamo visto anche più basso. Siamo più o meno a metà della capienza ma di acqua ce n'è tanta e non è vero che è proprio asciutto".

Una temperatura invidiabile, una bella giornata di cielo terso e acque limpide e placide. Così si mostra nel video girato dal consigliere comunale Mario Mellogno il Lago di Osiglia, che nei giorni scorsi sui social qualcuno aveva segnalato come svuotato, vittima della grande siccità di questi mesi.

E' vero, nel mentre le piogge di venerdì avranno certamente contribuito a dare un briciolo di "respiro" ai livelli, eppure lo specchio d'acqua valbormidese si mostra in questo ultimo fine settimana di luglio, quasi come fosse il primo di agosto, pronto a darsi agli appassionati come un luogo di refrigerio.