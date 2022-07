Varazze, Francesca e Filippo nuovamente in viaggio: a Mentone a piedi per Dynamo Camp

Di nuovo in viaggio, di nuovo a piedi e per una giusta causa, raccogliere fondi per il Dynamo Camp.

Francesca Massa e Filippo Caviglia, marito e moglie, due anni fa avevano deciso di partire a piedi da Varazze a Milano per raccogliere donazioni per l'associazione, unica struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare minori le cui vite sono compromesse dalla malattia, per attività ludiche e sportive e un’esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto e lo scorso anno sempre ad agosto si erano rimessi in marcia per raggiungere Torino in cinque giorni, 145 km, dal mare ai piedi delle Alpi.

Francesca e Filippo, mamma e papà di due bambini, residenti a Varazze, collaboratori del Dynamo e appassionati di camminate hanno così deciso di affrontare un'altra bella sfida e quest'anno raggiungeranno Mentone in Francia dopo aver percorso a piedi 140 km.

Partenza domani, lunedì 1 agosto e arrivo venerdì 5, nel comune francese di confine.

Per contribuire ci si può collegare a questo link: https://my.dynamocamp.org/campagne/varazze-mentone-140-km-a-piedi-per-dynamo-camp/?fbclid=IwAR172RPK0rfa6XngyTl21dhFt65J515CDz0ASVFE_h15-oOx--mMcRas2eI

Per seguire la nuova avventura: Instagram: @vrz4dynamo e Facebook: Varazze per Dynamo Camp.