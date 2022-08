Cairo "ritorna" al Medioevo, il sindaco ordina: "Niente musica di oggi, solo suoni in linea con l'ambientazione storica"

Divieto di musica moderna, solo suoni in linea con il Medioevo. Questa l'ordinanza firmata oggi dal sindaco Paolo Lambertini. Il provvedimento rivolto a locali, luoghi pubblici o di aggregazione, attività artigianali e di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, sarà in vigore dal 5 al 10 agosto in occasione di Cairo Medievale, dalle ore 18 fino a fine manifestazione.

"Riconosciuta come manifestazione storica, Cairo Medievale richiama un pubblico numeroso, non solo dalla Val Bormida e dal savonese, ma anche dalle province limitrofe di Cuneo e Alessandria - spiega nell'ordinanza il primo cittadino - L'ambientazione storica viene curata nei minimi dettagli per far rivivere ai visitatori la particolarità di tale periodo".

Considerato che la diffusione dei suoni a tema su tutta l’area dell'evento è garantita dall'organizzazione della manifestazione o dagli intrattenimenti appositamente previsti, il primo cittadino ha ritenuto necessario adottare un apposito atto che garantisca la regolare fruizione della musica diffusa nell'area dell'evento, evitando cosi sgradevoli sovrapposizioni che possano andare a vanificare quanto messo in campo per la realizzazione di un'ambientazione medievale, nonché causare un superamento delle limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di rumore.

Rientrano nel divieto dell'ordinanza anche le emissioni sonore e musicali dei dehor o degli spazi e aree pubbliche in concessione seppur indicati nelle valutazioni di impatto acustico. Sono consentite unicamente le musiche e le emissioni previste nell'autorizzazione della manifestazione secondo quanto previsto dagli atti autorizzativi e nel rispetto delle normativa di settore.

"La città di Cairo Montenotte partecipa al sistema nazionale delle 'Città Medievali' che comporta l’adozione di linee guida per la realizzazione della manifestazione secondo criteri di qualità e aderenza alle rappresentazioni storiche che si svolgono in occasione degli eventi organizzati. La musica diffusa ricopre un ruolo assai importante per far rivivere in maniera completa un'esperienza sensoriale di ritorno al passato", conclude il sindaco.

Sempre nella giornata odierna il primo cittadino ha firmato una seconda ordinanza per regolare gli orari di apertura delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande: dal 5 agosto al 4 settembre dovranno cessare la propria attività entro e non oltre le ore 2 del giorno successivo con divieto di riprendere l'attività prima delle 5 del medesimo giorno.