"La Marinella", Nuova Grande Loano sollecita l'amministrazione: "Non è forse ora di pulire uno dei luoghi più centrali e strategici della città?"

Nuova Grande Loano, gruppo di minoranza del Consiglio comunale loanese, riaccende i riflettori sulla situazione de "La Marinella" di Loano.

"Buon 3 di agosto dalla Marinella di Loano! - si legge sulla pagina Facebook del gruppo di minoranza in un post corredato da alcune immagini che mostrano lo stato attuale della zona in questione - Abbiamo fatto un’interpellanza al Sindaco e all’Assessore competente per capire, visto che c’è stata un’aggiudicazione della struttura, come mai assistiamo ancora a questo brutto spettacolo!".

"Va bene i tempi della gara, va bene i tempi del ricorso, ma non è forse ora di pulire uno dei luoghi più centrali e strategici della Nostra Loano?" evidenziano ancora dalla minoranza loanese.

Nel marzo scorso la "BDB Premium hosting Srl" si è aggiudicata il bando per la concessione demaniale marittima (con finalità turistico ricreativa di area e pertinenza demaniale marittima) de “La Marinella”, struttura situata a Loano sul lungomare Nazario Sauro ad uso stabilimento balneare e ristorante/pizzeria.

La struttura non è più attiva dal 2018 quando la Polizia Municipale, di concerto con il personale della Guardia Costiera, aveva proceduto al sequestro del locale e del sottostante stabilimento balneare a causa del mancato pagamento degli oneri di concessione demaniale per un periodo temporale di almeno 6 anni.