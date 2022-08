Alassio, il 5 e 6 agosto raccolta firme per l'ospedale di Albenga

"Fin dalle prime ore in cui sono entrato in possesso dei moduli per la raccolta firme, tantissimi alassini mi hanno contattato per poter sottoscrivere la lettera al Prefetto nella quale si segnala la situazione di grave pericolo che vive il nostro comprensorio per l’assenza del pronto soccorso e il generale ridimensionamento dell’offerta sanitaria pubblica nel nostro territorio". Cosi commenta Jan Casella, consigliere comunale di Alassio in merito alla sottoscrizione per il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

"Come consigliere comunale ho dato la mia disponibilità a raccogliere e verificare le firme sul territorio alassino. Ci tengo a comunicare i primi due appuntamenti alassini in cui si potrà firmare: venerdì 5 agosto dalle ore 14 alle ore 16 presso la sede dell’Avis sita in via Paganini 16 e sabato 6 agosto, dalle 9 alle 12 presso il mercato in piazza Airaldi Durante".