“In spiaggia senza filtri”, Assonautica ad Albisola Superiore: oltre 2500 mozziconi raccolti (FOTO)

Quest'oggi, presso la spiaggia libera “L'Angolo Azzurro”, si è svolta la prima delle tre giornate previste nel Comune di Albisola Superiore dal programma “Proteggiamo il mare Estate 2022” di Assonautica, rivolto alla protezione dell'ecosistema marino. L'evento, intitolato “In spiaggia senza filtri” si svolge per il terzo anno.

Quest'anno Assonautica, in accordo con l'Amministrazione Comunale che ha patrocinato l'evento, ha integrato la raccolta di mozziconi abbandonati con nuove iniziative di sensibilizzazione su tale problema. Le bottiglie-portacenere, sono state installate per la prima volta anche in Via Al Mare, non solo sulle spiagge come negli anni scorsi. Si tratta per ora di un esperimento del quale si verificheranno i risultati ma per ora sono stati recepiti soltanto giudizi positivi. E' stato inoltre installato sulla spiaggia un cartello educativo che illustra, attraverso il disegno di una bambina, la spiaggia che si vorrebbe e quella che si trova nella realtà. L'ultima novità riguarda i tombini, attraverso i quali arriva al mare ogni tipo di rifiuto nella totale indifferenza della maggior parte delle persone.

“Il mare inizia da qui” è la scritta che verrà apposta nei prossimi giorni a fianco dei tombini di Via Al Mare, un messaggio che dovrebbe dissuadere le persone dal gettare rifiuti a terra , soprattutto mozziconi, che sono in assoluto il rifiuto più numeroso. A “In spiaggia senza filtri” non hanno partecipato soltanto soci di Assonautica, anche altre persone si sono unite al gruppo, motivate e felici di poter collaborare alla salvaguardia del mare, come il piccolo Gabriel che è stato la mascotte dell'evento.

In rappresentanza del Comunedi Albisola Superiore, che ha patrocinato la manifestazione, era presente l'assessore Luca Ottonello, sempre molto disponibile per tutte le iniziative legate all'ecologia Sono stati raccolti più di 2500 mozziconi ma, soprattutto, si è messo in evidenza il problema parlando con i bagnanti. Nella spiaggia libera dell'Angolo Azzurro la campagna contro l'abbandono dei mozziconi ha già un gruppetto di sostenitori che quasi giornalmente li raccoglie dall'arenile depositandoli in bidoncini predisposti con l'obiettivo di far riflettere i fumatori. Assonautica ringrazia tutti i partecipanti, il Comune e l'assessore Ottonello, i soci e, soprattutto, chi sostiene l'iniziativa con i buoni esempi

I prossimi appuntamenti :

- Giovedì 11 agosto Savona-Fornaci in collaborazione con l'Associazione Amici dello Scaletto

- Lunedì 22 agosto Albissola Marina

- Giovedì 29 agosto Albissola Superiore

- Lunedì 12 settembre Albisola Superiore