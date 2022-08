Savona, incidente a Villa Zanelli: un operaio cade da un trabattello durante i lavori di ristrutturazione (FOTO)

Incidente durante le operazioni di restauro a Villa Zanelli, dove un operaio di 42 anni ha riportato alcuni traumi cadendo da un trabattello sul quale si trovava per svolgere il proprio lavoro.

Sul posto immediato l'intervento di militi della Croce Oro di Albissola Mare e del personale dell'automedica, oltre ai tecnici dell'unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e ai Vigili del fuoco.

L'uomo, una volta ricevute le prime cure del caso in loco ed essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per i traumi riportati.