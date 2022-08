Tomatis (FdI): "Al Santa Corona due anni senza l’ambulatorio pediatrico"

"A due anni dalla chiusura del reparto di pediatria del Santa Corona, il ponente savonese è ancora senza servizi pediatrici sul territorio. La conseguenza è quella che i turisti e residenti sono costretti a rivolgersi al pronto soccorso pediatrico di Pietra Ligure per qualunque necessità, anche per casi meno gravi oppure rivolgersi ad ambulatori a pagamento".

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga Roberto Tomatis, ancora una volta, punta il dito sulle mancate risposte ai bisogni reali di salute dei cittadini e sulle fallimentari linee programmatiche ed organizzative intraprese dall’assessore alla Sanità Giovanni Toti.

"Anche l'ambulatorio delle cronicità aperto di recente - sottolinea con forza Roberto Tomatis - è un flop con un numero bassissimi di accessi e l'impegno di un medico ed infermiere per turno che potevano essere utilizzati per sgravare realmente l'attività del pronto soccorso. Le iniziative intraprese – è la dura condanna di Tomatis - sono pura cosmesi, scelte di facciata che non portano alcun beneficio e risposta ai bisogni dei cittadini".

"Riteniamo invece che debbano essere garantiti quei servizi essenziali per la comunità rivolti all'utenza pediatrica senza che i cittadini siano costretti a ricorrere a prestazioni private a pagamento o rivolgersi al pronto soccorso – ribadisce Tomatis – Con forza diciamo stop allo schema scellerato di Toti di svuotare gli ospedali di reparti e ambulatori che costringono l’utenza ad arrangiarsi come può e magari spendere soldi perché la sanità pubblica non è in grado di offrire un’assistenza adeguata. Il disegno di Toti è chiaro: ha intenzione di ridurre i servizi all’osso per poi privatizzare i nostri ospedali con gravi conseguenze in questo caso per le famiglie con bambini".