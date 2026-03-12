“Giustizia al voto – le ragioni del Sì e del No”, il 18 marzo l'incontro organizzato dalla lista civica Essere Varazze

La lista civica Essere Varazze promuove un momento di confronto pubblico dedicato al tema del referendum sulla giustizia, con l’incontro dal titolo “Giustizia al voto – le ragioni del Sì e del No”, in programma mercoledì 18 marzo alle ore 18.00 presso il Kursaal Margherita di Varazze.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione e approfondimento su un tema importante della vita democratica del Paese. Il referendum rappresenta infatti uno strumento fondamentale di partecipazione e consente ai cittadini di esprimersi direttamente su questioni che riguardano il funzionamento delle istituzioni e del sistema giudiziario.

Proprio per questo Essere Varazze ha scelto di organizzare il dibattito in modo bipartisan, mettendo a confronto relatori che sostengono posizioni diverse, così da permettere al pubblico di ascoltare argomentazioni differenti e formarsi un’opinione consapevole, libera da condizionamenti.

Un’iniziativa che rispecchia pienamente lo spirito di trasversalità e apertura che caratterizza da sempre l’esperienza civica di Essere Varazze, con l’intento di favorire momenti di dialogo e informazione rivolti a tutta la comunità.

All’incontro interverranno per il Sì l'On. Ilaria Cavo, parlamentare; Alessandro Bozzano, consigliere regionale; l'Avv. Daniela Giaccardi, Vice Presidente della Camera Penale di Savona.

Per il No l'On. Alberto Pandolfo, parlamentare; Roberto Arboscello, consigliere regionale; l'Avv. Franco Aglietto, penalista.

Relatori che rappresentano uno spaccato significativo del quadro politico e professionale, offrendo così ai cittadini la possibilità di ascoltare punti di vista diversi e di maturare un proprio giudizio informato.

Essere Varazze desidera ringraziare tutti i relatori per la disponibilità e lo spirito di confronto con cui hanno accolto l’invito a partecipare. La cittadinanza è invitata a partecipare.