Mioglia, auto scontra un albero a bordo strada e si ribalta: ferito l'autista, in codice giallo al Santa Corona

Perde il controllo della propria auto, finisce leggermente fuori strada dove urta un albero e finisce per ribaltarsi. Sembra essere questa la dinamica di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio odierno, intorno alle 18, a Mioglia in via Acqui.

Alla guida del mezzo si sarebbe trovato un uomo di circa 60 anni estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco giunti sul luogo del sinistro insieme ai volontari della Croce Bianca di Giusvalla e al personale dell'automedica.

Avvertito dell'accaduto anche l'elisoccorso Grifo 1 che ha trasportato l'uomo al Santa Corona in codice giallo.