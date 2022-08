Cairo apre alle "soste rosa": la Giunta dà l'ok all'istituzione di 11 parcheggi agevolati

Saranno undici i nuovi stalli dedicati alla "sosta rosa" che verranno istituiti nel centro abitato di Cairo Montenotte.

La decisione è arrivata stamani, 6 giugno, con la delibera della Giunta Lambertini che ha accolto la proposta di dare seguito a quanto previsto dal codice della strada in fatto di spazi di sosta per i veicoli da riservare a donne in gravidanza o genitori con bambini con meno di 2 anni di età.

Gli stalli saranno distribuiti, uno per via, nelle seguenti aree: vicino all'ospedale in via Baccino, in prossimità della zona degli istituti di crediti di via Colla, in via Fratelli Francia nei pressi dell'asilo nido, in corso Dante e corso Mazzini, in prossimità della farmacia in via Colletto e in quella di viale della Libertà vicino anche all'ufficio postale, in corso Stalingrado sempre nelle prossimità dell'ufficio postale, vicino alle scuole di via Indipendenza e dove si trovano gli impianti sportivi dello stadio "Vesima" in via della Repubblica e della piscina, in corso XXV Aprile.