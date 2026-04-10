Andora, il porto celebra la "Giornata del mare e della cultura marinara" e il suo valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico

Questa mattina, 10 aprile, nel Porto Turistico di Andora è stata celebrata la “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”, evento nazionale promosso dalla Guardia Costiera, organizzato nell’approdo Andorese cura dell’A.M.A., Azienda Multiservizi del comune di Andora, con il coordinamento della Delegazione di Spiaggia Andora, il patrocinio del Comune e dell’Assonat e realizzato la collaborazione delle associazioni locali operanti nell’approdo turistico e sul territorio.

Le banchine si sono trasformate in grande laboratorio a cielo aperto dedicato agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Andora – Laigueglia, dalla Scuola dell'Infanzia alle classi della Primaria, della scuola di Stellanello, ma anche alla cittadinanza: famiglie, visitatori interessati ad avvicinarsi al mondo del mare attraverso esperienze concrete, qualificate e coinvolgenti. Grande l’entusiasmo e l’interesse dei bambini presenti.

“L’obiettivo è quello di promuovere la cultura del mare come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico – ha dichiarato il Presidente dell’A.M.A., Fabrizio De Nicola che ha accolto i bambini e di docenti insieme al Comandante del Porto Piero Desantis, al sindaco Mauro Demichelis, all’Assessore all’Ambiente e alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia Alexandra Allegri, al direttore del Porto Eugenio Ghiglione e al consigliere A.M.A. Gerry Gerundo - Una giornata aperta a tutta la comunità dedicata alla valorizzazione della cultura marinaresca, nel nostro bel porto sempre pronto ad accogliere iniziative a favore della tutela ambientale, per la promozione della nautica da diporto consapevole, della diffusione della cultura del rispetto dell’ecosistema marino e delle buone pratiche di sostenibilità ambientale fra tutte le generazioni. Un impegno che accomuna A.M.A. e tutte le associazioni presenti questa mattina in porto. Un particolare ringraziamento a tutti gli intervenuti e al personale dell’A.M.A. che ha lavorato con passione alla buona riuscita della manifestazione”.

Le associazioni che operano quotidianamente nel porto hanno incontrato i bambini delle scuole di Andora, raccontando le loro attività e trasmettendo passione, competenza e soprattutto il valore del rispetto per il mare. I laboratori a terra e a bordo sono stati realizzati da ARPAL Genova, Circolo Nautico Andora, Lega Navale Andora, Scuola Vela Andora Match Race, Associazione Nazionale Marinai d’Italia Andora, Capo Mele Fishing Club, Cinghiale Marino Surf Club, Croce Bianca, Sport 7 Diving Club, Cooperativa Pescatori e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’A.M.A. ha donato a tutti i bimbi interventi una borraccia del Porto di Andora. Alle docenti è stata consegnata la borsa con il logo creato dal dallo skipper e disegnatore Davide Besana e ispirato all’impegno ambientale dell’approdo andorese. Davide Besana ha disegnato per la Guardia Costiera il logo Ufficiale della Giornata del mare.

“Tutte le realtà coinvolte hanno fatto un lavoro straordinario. La Giornata del mare si è confermata una importante opportunità di condivisione dei temi della salvaguardia del mare – ha dichiarato il sindaco di Andora Mauro Demichelis - Con l’Assessore all’Ambiente e alle Politiche Giovanili e Alexandra Allegri, desidero ringraziare il Comandante del Porto Piero Desantis, il Presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola e tutto il personale della Multiservizi coinvolto per il prezioso lavoro organizzativo insieme al Direttore Eugenio Ghiglione e le associazioni presenti. Grazie alla Dirigente scolastica Beatrice Pramaggiore e ai Docenti dell’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia per la partecipazione e la preparazione degli studenti agli incontri”.