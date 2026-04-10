Guardia Costiera di Savona celebra la “Giornata del Mare e della cultura marinara” con una serie di eventi

Istituita nel 2017, la “giornata del Mare e della cultura marinara” ci invita ogni anno a riflettere sull’immenso, prezioso e delicato ecosistema marino al quale la città di Savona è legata indissolubilmente.

In occasione della ricorrenza, anche quest’anno la Guardia Costiera di Savona ha organizzato una serie di eventi rivolti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la consapevolezza del mare inteso come preziosa risorsa di valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Nella mattinata odierna, a Savona, la Guardia Costiera ha organizzato alcuni momenti formativi legati al mare sempre a beneficio degli studenti delle scuole, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, della Lega Navale italiana, del Museo Navale dell’Istituto Nautico di Savona e del Cima Foundation.

Sono stati proposti laboratori di biologia marina e di tecniche scientifiche per lo studio dei Cetacei presso la banchina della Guardia Costiera, nozioni di primo soccorso sanitario e la mostra di vari modellini presso il Museo Navale situato presso l’Istituto “Chiabrera – Martini” con la possibilità di un magico viaggio nell’incantevole Planetario alla scoperta delle meraviglie del cielo notturno.

Inoltre, la Guardia Costiera di Savona, nel palinsesto dei vari eventi organizzati, ha voluto inserire il concorso artistico denominato “Il mare che vorrei…”, allo scopo di promuovere e sviluppare presso le giovani generazioni la cultura del mare e delle sue tradizioni, di riflettere sul prezioso ecosistema marino al quale la provincia di Savona è fortemente legata.

Il concorso in parola, grazie alla fondamentale collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III Ambito Territoriale di Savona, è stato aperto a tutti gli/le studenti/esse delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Savona. Ampia è stata l’adesione con la partecipazione di 10 scuole con circa 300 studenti coinvolti nella creazione di elaborati che hanno come obiettivo quello di raccontare il mare e la Guardia Costiera con lo sguardo dei giovani. Tali elaborati verranno valutati da una giuria, composta da artisti locali, con la premiazione che si svolgerà giorno 14 aprile, alle ore 10 presso il Pala Crociere Costa.