Ladri di e-bike in azione a Finale: una coppia di milanesi arrestata dai carabinieri

Sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, dai carabinieri di Finale Ligure, in collaborazione con i militari della stazione di Stella una coppia di milanesi pregiudicati sorpresi a rubare tre e-bike agganciate al portabagagli di un'auto di turisti tedeschi.

I due ladri, dopo aver caricato le bici (per un valore complessivo di circa 20mila euro) a bordo di un van Fiat Ducato, stavano dirigendosi verso l'autostrada per darsi definitivamente alla fuga e non si sono fermati all’alt imposto dai militari, venendo così inseguiti e fermati all’altezza di Capo San Donato sull'Aurelia.

Una volta identificati i due, un uomo 40enne e una donna 36enne di origini milanesi risultati non nuovi a questo tipo di reati, sono stati arrestati e, su disposizione del pm di turno, sono stati temporaneamente rinchiusi nelle camere di sicurezza del comando della Compagnia Carabinieri albenganese, in attesa del rito direttissimo presso il tribunale di Savona, previsto per la mattinata di domani, lunedì 8 agosto.

Quello raccontato non sarebbe però l'unico episodio di furto di biciclette segnalato nella "Capitale dell'outdoor": sui social già dalle scorse settimane sono diversi i furti di due ruote con pedalata assistita.

Nel fine settimana passato l'allarme era arrivato da un finalese in prossimità di uno stabilimento balneare a Finalpia, il mese scorso erano stati colpiti alcuni turisti svizzeri alle cui bici erano state sottratte le batterie, mentre sempre nella giornata di ieri a essere vittima di un furto di e-bike sarebbe stato anche un turista piemontese.