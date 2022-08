Albenga, corso di formazione per diventare guardia ambientale-zoofila: via alle iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per diventare guardia ambientale-zoofila dell’Organizzazione di Volontariato Guardie Ambientali D'Italia (GADIT) nella provincia di Savona ed Operatore del Servizio Emergenza Radio di FIRCB (Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band).

Il corso si terrà presso la sede UILDM di Albenga in via Roma n.66. Le lezioni saranno si terranno nel mese di settembre/ottobre e sarà condotto da professionisti di AMBIENTEROSA e dai Volontari della FIR-CB. Le domande per le iscrizioni potranno essere presentate scrivendo un e-mail a cp.savona@guardie-ambientali.it oppure scrivendo su WhatsApp al 3703349391 . È richiesta unicamente l’iscrizione a GADIT come socio (60 euro).

"Le guardie eco-zoofile volontarie GADIT rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, agenti di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria, le mansioni comprendono la prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico locale", commenta il presidente Michael Ferrante.