Ruba in due negozi, poi si addormenta sul terrazzo di un'anziana: minore denunciato a Savona

Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo della città di Savona messa in atto dal Questore. I servizi realizzati quotidianamente sono finalizzati principalmente alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza in tutte le aree della città.

Nell'ambito di tale operazione i poliziotti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un minore con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Sabato scorso, grazie alla segnalazione di un’anziana cittadina, gli agenti sono intervenuti in centro per una persona che stava dormendo sul terrazzo dell'abitazione della donna. Giunti sul posto gli agenti hanno individuato e sottoposto a controllo un ragazzo, risultato senza documenti e in possesso di uno zaino contenente un telefono cellulare e alcune magliette con il logo di una macelleria savonese.

Dai successivi accertamenti e riscontri effettuati dai poliziotti è emerso che, nella notte, sia una macelleria del centro città, sia una panetteria poco distante, avevano subito un furto e tra i beni sottratti risultavano proprio quelli trovati in possesso al giovane. Elementi che insieme ad altre tracce rinvenute dalla Polizia Scientifica all'interno della macelleria, hanno fatto scattare la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova, che ne ha disposto l’affidamento ad una struttura di accoglienza per minori. Sono in corso ulteriori indagini per far luce sugli altri episodi di danneggiamento e furto avvenuti in città con modalità analoghe.

La Questura evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.