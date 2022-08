Incendio nell'albenganese: l'importante contributo della Protezione Civile e degli albergatori di Alassio

" In qualità di Sindaco del Comune di Alassio - le parole di Marco Melgrati - ho dato disposizione agli uffici comunali di dare la massima collaborazione ai comuni limitrofi di Arnasco e Villanova D’Albenga colpiti dal grave incendio in corso. L’As sessore alla protezione civile Franca Giannotta ha organizzato la squadra partita per dare supporto ai vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio. Anche la nostra Polizia municipale darà supporto per questa grave emergenza ".

"Ieri - racconta Franca Giannotta, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio - siamo stati presenti nelle zone interessate con i nostri volontari di Protezione Civile, operativi anche oggi coordinati da Cesare Caviglia. Personalmente sono stata in contatto con il consigliere di Villanova Tamara Grossi e poi sul posto in serata per organizzare i pernottamenti delle persone allontanate in via cautelativa dalle proprie abitazioni. Il vicesindaco Galtieri in collegamento con la Presidente dell'Associazione Albergatori Stefania Piccardo ha individuato strutture che hanno messo a disposizione le stanze libere riuscendo ad accogliere oltre trenta persone".