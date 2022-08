Incendio boschivo a Varazze: soccorsi mobilitati in frazione Alpicella (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 : l'incendio è sotto controllo, in via di spegnimento se le condizioni non peggioreranno, con . Non è stato richiesto l'ausilio del canadair, operativo l'elicottero regionale.

Soccorsi mobilitati a Varazze per un incendio sviluppatosi nell'entroterra, frazione Alpicella. La zona coinvolta dalle fiamme è quella di via Belvedere, compresa tra la cappelletta di Sant'Anna e via Ceresa, località Prai.

Sul posto sono presenti tre squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari dell'antincendio boschivo (con squadre provenienti da diverse località soprattutto del levante savonese) e i carabinieri. Si è inoltre reso necessario l'intervento dell'elicottero regionale.

Secondo le prime informazioni, il rogo si starebbe sviluppando su due versanti: uno più a monte e uno più verso mare.

Sul posto è giunto anche Emanuele Gissi, comandante provinciale dei vigili del fuoco: "Abbiamo squadre a monte e a valle dell'incendio - spiega dal centro operativo avanzato nella piazza di Alpicella- è intervenuto l'elicottero regionale, abbiamo il direttore delle operazioni di spegnimento ed è operativo il secondo posto di comando avanzato dopo Albenga. Inoltre ci sono anche squadre di volontari che stanno già lavorando. Stiamo cercando di attaccare l'incendio in modo tale da contenerlo prima che faccia buio. Le case? Attualmente non ci sono problemi, le stiamo proteggendo".

Sul posto sono presenti anche il sindaco Luigi Pierfederici, il consigliere Ambrogio Giusto e il comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio.