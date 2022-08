Varazze: sotto controllo l'incendio boschivo divampato nella frazione di Alpicella, rientrati gli sfollati (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 11.55: la situazione resta sotto controllo. In mattinata è stato nuovamente mobilitato l'elicottero per alcuni lanci aerei.

AGGIORNAMENTO ORE 9.56: "Questa notte non ci sono state criticità particolari. Le 10 persone evacuate in via precauzionale hanno avuto l'autorizzazione a rientrare nelle loro abitazioni", cosi commenta in una nota la Regione.

***

E' sotto controllo l'incendio boschivo divampato nella giornata di ieri nell'entroterra di Varazze.

Le fiamme hanno interessato la frazione di Alpicella, in particolare la zona di via Belvedere, tra la cappelletta di Sant'Anna e via Ceresa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari Aib e i carabinieri. Nella giornata di ieri è stato mobilitato anche l'elicottero regionale.

Secondo le prime informazioni, il rogo si è sviluppato su due versanti: uno più a monte e uno più verso mare.