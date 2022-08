Rogo nell'albenganese, sul posto i droni per perimetrare l'area. Stop ai canadair

Sembra poco alla volta rientrare, anche se non mancano gli scongiuri del caso, la situazione emergenziale relativa all'incendio che ha dilaniato oltre 400 ettari di macchia verde nel retroterra albenganese, divorando boschi, uliveti, vigneti e pare anche alcune coltivazioni.

Dal pomeriggio odierno stop alle operazioni di lancio aereo per i tre canadair impegnati incessantemente nelle ore diurne degli ultimi giorni insieme agli elicotteri. Uno solo di questi sta continuando a gettare nei pressi dell'Aurelia bis, uno dei punti attenzionati col maggior pericolo di ripresa delle fiamme.

Vigili del fuoco e squadre Aib, coordinati dall'Unità di Comando Locale presente da sabato scorso a Villanova, stanno tenendo sotto controllo alcuni punti di possibile ripresa tra cui Bastia, lungo la Sp19 che porta verso Arnasco, verso Cenesi e vicino al canile di Enesi dove alcuni alberi fumanti hanno fatto alzare l'asticella dell'allarme, pur non essendo considerati fronti di fuoco.

A perimetrare l'area del rogo questa sera dall’imbrunire, ci penseranno Michele Giorgio e Matteo Baldini, 2 dei 13 piloti del nucleo S.A.P.R. in Liguria, con i droni Mavic2 Entreprise Advance con camera termica, tra i migliori ritrovati tecnologici a supporto dei soccorritori in queste situazioni. In questo modo sarà possibile mappare l’area bruciata e individuare eventuali focolai sotto la superficie, non visibili diversamente e potenzialmente pericolosi. Un sistema ad alta precisione volto, oltre che alla predisposizione di nuovi interventi di prevenzione, anche al risparmio di risorse. Le riprese saranno registrate e trasmesse in diretta streaming agli operatori dell’Unità di Comando Locale.

Per quanto invece riguarda la situazione delle persone evacuate, dopo Albenga, anche a Villanova d'Albenga gli sfollati sono tutti rientrati nelle loro abitazioni. Restano ancora fuori casa le quattro persone residenti nei due appartamenti dichiarati inagibili per le quali sarà attivata l’autonoma sistemazione.