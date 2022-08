Varazze, addio alla decana dell'abbigliamento per bambini: a 94 è scomparsa Marì Carattino

A 94 anni si è spenta a Varazze Maria Carattino, vedova Calza, decana dell'abbigliamento per bambini da tre generazioni, il cui negozio "Nora" in via Campana (ha cessato l’attività nel 2020), era noto in tutto il savonese per la qualità della merce e la simpatia che intratteneva con la sua numerosa clientela.

Conosciuta da tutti come "Marì", persona amabile ma al tempo stesso decisa nella gestione di quella che era considerata la perla di questo settore, aiutata da figli e nipoti, ha conosciuto l'evolversi di una Varazze che nel corso degli anni cambiava volto e costumi, nonostante le nubi degli eventi bellici, mantenendo alto il prestigio del proprio negozio, che partecipò non poco a quel fortunato "boom economico" del secondo dopoguerra, quando la città conobbe forse il miglior periodo della sua lunga e laboriosa vita, premiata da un turismo internazionale e di classe.

Maria Carattino lascia il genero Masino, la nuora Lidia, i nipoti Simona con Andrea, Andrea con Chiara, Luigi Pierfederici (sindaco di Varazze) con Sara e i pronipoti.

Il Santo Rosario è stato recitato ieri sera nella chiesa di S. Ambrogio dove, oggi, martedì 9 agosto, è stato celebrato il funerale.