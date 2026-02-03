Val Bormida e Valle Erro di nuovo imbiancate: spazzaneve in azione

La Val Bormida e la Valle Erro si sono svegliate nuovamente questa mattina avvolte da un sottile ma diffuso manto di neve. I fiocchi hanno iniziato a cadere nella notte, interessando l’intero territorio e regalando un risveglio dal sapore pienamente invernale.

Gli accumuli più consistenti si registrano nei comuni situati alle quote più elevate, ma anche nei centri di fondovalle il paesaggio ha cambiato volto, imbiancando tetti, strade e boschi. A Calizzano, Murialdo e Bardineto sono stati segnalati circa 20 centimetri di neve.

"La strada provinciale è percorribile, anche se numerose piante sono piegate verso la carreggiata. La neve è piuttosto pesante", spiega il sindaco di Murialdo, Michele Franco.

Una nevicata non intensa ma continua, che ha riportato temperature più rigide e un’atmosfera quasi d’altri tempi. Nelle prime ore del mattino sono entrati in azione gli spazzaneve, soprattutto lungo le arterie principali e nei collegamenti con le frazioni collinari, per garantire la sicurezza della circolazione.