Neve in Val Bormida, due incidenti a Carcare e Mallare: soccorsi mobilitati

Questa mattina la Val Bormida è stata teatro di alcuni stradali, probabilmente causati dalle avverse condizioni meteo e dalla neve che ha imbiancato la zona.

Il primo sinistro si è verificato a Carcare, in via delle Moglie, sulla Sp15 bis Variante del Mulino, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca, le forze dell’ordine e l’automedica. Una donna coinvolta nell’incidente è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Il secondo incidente è avvenuto lungo la Sp 5 a Mallere, sempre con il coinvolgimento di due auto. Anche in questo caso sono intervenuti i soccorsi: la Croce Oro di Savona, l’auto infermierizzata e le forze dell’ordine hanno prestato assistenza ai conducenti. Una persona, presumibilmente un uomo, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Non solo macchine: sulla Sp 28 bis a Roccavignale, un mezzo spazzaneve si è intraversato a causa del manto nevoso, ma fortunatamente è stato riportato sulla carreggiata da un trattore. La viabilità ha subito qualche disagio.