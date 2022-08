Incendio nell'albenganese: situazione sotto controllo, iniziata la bonifica

AGGIORNAMENTO ORE 11.30: Regione Liguria comunica: "L’incendio di Albenga è ancora attivo anche se in fase di risoluzione, al momento sul posto opera un elicottero. Per il rogo di Ventimiglia è stato invece richiesto un canadair arrivato da Olbia, oltre all’elicottero; anche per la zona di Né è stato richiesto un canadair, in aggiunta all’elicottero già presente sul posto. Spento il rogo di Varazze".

---

E' sotto controllo l'incendio nell'entroterra albenganese. Le fiamme divampate nel pomeriggio di sabato 6 agosto hanno divorato oltre 400 ettari di macchia verde, bruciando boschi, uliveti, vigneti e pare alcune coltivazioni.

Nella giornata di ieri sono iniziate le operazioni di bonifica. Sul posto i vigili del fuoco, i volontari Aib e i mezzi aerei (elicotteri e canadair), nonché i droni per mappare la zona.

Capitolo sfollati: dopo Albenga, anche a Villanova d'Albenga sono tutti rientrati nelle loro abitazioni. Restano ancora fuori casa le quattro persone residenti nei due appartamenti dichiarati inagibili per le quali sarà attivata l’autonoma sistemazione.