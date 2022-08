Spento il rogo nell'albenganese, il sindaco di Arnasco: "Teniamo alta l'attenzione, rischio incendi sempre alto e emergenza idrica non è finita"

L'incendio che ha devastato circa 450 ettari ad Arnasco e nei comuni limitrofi di Villanova d'Albenga, Albenga, Cisano sul Neva, è stato dichiarato spento.

Dopo giorni di ansia e preoccupazione, con diverse persone che erano state evacuate dalle loro abitazioni (sono tutte rientrate) e con quattro residenti che non possono rientrare nelle loro case dichiarate inagibili, i vigili del fuoco hanno concluso il loro intenso lavoro di bonifica.

"Anche questa volta è finita. L'incendio è stato dichiarato definitivamente spento. Anche questa volta, sin da subito, si è messa in moto un'organizzazione enorme e complicata fatta di Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Coordinamento e Volontari della Protezione Civile e dell'Antincendio Boschivo, Amministrazioni Comunali, Funzionari, Volontari della Croce Bianca che si sono coordinati con una grande sinergia per 10 giorni per riuscire a domare l'incendio e a mettere in sicurezza le persone ed il territorio" dice il sindaco di Arnasco Matteo Mirone e l'amministrazione comunale.

"Il tutto in una emergenza idrica che continua a non darci tregua. A tutti vanno i nostri ringraziamenti ed in particolare ai nostri volontari AIB che come sempre sono stati in prima linea dall'inizio alla fine in uno degli incendi più devastanti degli ultimi trent'anni, dando la massima disponibilità giorno e notte con una forza incredibile, togliendo tempo a affetti e lavoro senza chiedere niente in cambio. Siamo sempre più orgogliosi di voi. Un ringraziamento speciale al nostro vicesindaco, Fabio Gallizia, che si è alternato incessantemente tra incendio e problemi idrici. Siamo una grande squadra" ha concluso il primo cittadino.

"Raccomandiamo comunque a tutti di mantenere alta l'attenzione perché il rischio incendi resta alto e soprattutto per noi l'emergenza idrica non è ancora finita. Un grazie immenso a tutti" conclude il sindaco insieme a tutta l'amministrazione.