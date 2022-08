Cos'è l'hosting e perché è importante se vuoi creare un sito internet

Essere presenti online al giorno d'oggi è di fondamentale importanza. Se hai un'azienda, devi mantenere un profilo serio e professionale, perciò occorre avere almeno un sito internet dove sono riportate le informazioni generali dell'impresa, i contatti per telefonare o inviare un messaggio, l'indirizzo della sede fisica (se è presente), le foto e le descrizioni dei prodotti o dei servizi.

Bisogna inoltre ricordare che nell'epoca moderna non è più sufficiente spiegare al potenziale cliente che l'azienda è la migliore del mercato elencandone i pregi attraverso un contenuto testuale. Occorrono invece filmati, fotografie e moltissimo materiale multimediale. L'impedimento che sorge, dunque, è relativo allo spazio che occupano questi file, che talvolta sono anche di grandi dimensioni, magari perché si tratta di foto o video in alta definizione.

Ecco che entra in campo la dicitura di hosting, cioè quel servizio che serve proprio da archivio multimediale su internet. Ci sono società italiane ed estere che si propongono per la fornitura dell'hosting. Non vi è nessuna vera ragione per preferire hosting italiani a quelli stranieri poiché l'offerta va valutata in base alle effettive prestazioni, lasciando perdere le considerazioni come il nome del sito, la notorietà o la presenza di pubblicità in televisione che ricordano di aver già sentito menzionare una specifica azienda web.

Generalmente prima di acquistare un servizio di hosting si valutano il prezzo, il piano di abbonamento, le condizioni di rinnovo e molti altri parametri utili a livello puramente tecnico. Nell'accingerti a comprare uno spazio hosting, ti suggeriamo quindi di capire qual è la differenza tra dominio e hosting, per evitare di spendere male i tuoi soldi.

L'hosting abbiamo detto che è uno spazio virtuale e la parola stessa deriva dall'inglese. Potrebbe essere tradotta come "colui che ospita", proprio perché indica un'azienda che accoglie nel proprio luogo i tuoi dati. Gli host concedono i server di proprietà per darti l'opportunità di creare un sito internet.

La comunicazione che si instaura tra l'host e il motore di ricerca è finalizzata a velocizzare la corrispondenza tra la query digitata sulla barra dall'utente e il tuo sito. Mostrare facilmente le pagine web ai motori di ricerca è la funzione primaria dell'host ma ne esistono anche altre.

Ecco alcuni servizi secondari di un'azienda di web hosting:

Account eMail

Spazio internet

Software per la modifica del sito

FTP (trasferimento dei file dal tuo computer al server hosting)

Il mercato offre soluzioni per tutte le tasche, a partire dai principianti che vogliono avere a disposizione site builder, hosting e dominio in un'unica formula.

Un discorso diverso, dunque, va riservato proprio al dominio. Giustamente molte persone prima di aprire un sito internet pensano a come chiamarlo e si concentrano su cosa apparirà nella barra in alto. In realtà le regole SEO non mettono il nome dell'URL nella scala delle priorità da ottimizzare, come invece deve avvenire per titolo, sottotitoli, testi e altri contenuti. Il dominio infatti è solo l'indirizzo, un po' come accade per il nome della via e per il numero civico di casa. Proteggere lo spazio a disposizione di ciò che è all'interno dell'abitazione spetta all'host.

Alcune proposte commerciali, per esempio, prevedono la concessione di un piccolo spazio gratuito a tutti coloro che accettano di aprire un sito internet non di proprietà, magari mantenendo all'interno dell'indirizzo URL il nome del servizio, proprio come succede con Wordpress, Wix e molti altri.

Se hai bisogno di creare un sito a partire da zero è sempre raccomandato fare i calcoli e verificare chi offre site builder, spazio hosting e dominio personalizzato. Questi 3 fattori contribuiscono a determinare il prezzo del servizio. Devi anche prendere in esame la possibilità di eseguire il backup, l'assistenza tecnica che viene fornita e tutte le altre opzioni aggiuntive eventualmente inseribili nell'abbonamento.