Albenga, folla per l’Emys Award 2022, il sindaco: "Dopo l’incendio ripartiamo con forza. Grazie a chi si è adoperato con generosità" (FOTO e VIDEO)

Proprio la “notte dei desideri”, chissà che qualcuno ad Albenga, ascoltando la testimonianza di un albenganese doc che ce l’ha fatta, non abbia gettato il cuore oltre l’ostacolo e abbia deciso di provare una carriera di successi, magari “esportati” anche nelle grandi città, come il Premio Emys 2022 Massimo Beduschi. La sera del 10 agosto sul palco della quinta edizione degli Emys Award, allestito nella nuova piazza al mare, su Lungomare A. Doria, l’ambita tartaruga dorata, sigillo e garanzia di eccellenza nel comprensorio ingauno, è stata consegnata nelle mani del presidente di WPP, azienda leader nei servizi marketing e comunicazione.

“Il suo successo – spiega il sindaco Riccardo Tomatis - è dimostrazione che nascere in una città di provincia non limita la carriera. La sua esperienza credo possa essere da esempio per tutti i giovani che entrano nel mondo del lavoro e che aspirano ad attività da manageriali anche di alto libello”.

Beduschi ha una vasta esperienza nel settore della pubblicità, nel quale opera da oltre vent’anni. Considerato come uno dei principali punti di riferimento per il mercato advertising dalle più rilevanti testate nazionali (Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Business People etc.), oltre che dai principali big player della industry, è stato invitato, in qualità di massimo esperto, a numerosi eventi di spicco del settore. Con diversi i riconoscimenti e nomine ricevute nell’ambito della sua carriera, Beduschi è da sempre un grande sostenitore della leadership femminile, dell’inclusione di giovani talenti nella industry della comunicazione e delle pari opportunità.

Dopo Antonio Ricci (nel 2018), Enzo Vizzari (nel 2019), Vittorio Brumotti (nel 2020) e Luminosa Bogliolo (2021), l’Emys Award, ideato per valorizzare e far conoscere sempre più il logo turistico, è andato a Beduschi quindi, una grande personalità nel mondo della comunicazione, che sul palco di Albenga è stato intervistato da chi lo conosce molto bene: il consigliere Mirco Secco.

“Questa sera il Premio Emys rappresenta tanto – spiega il sindaco Tomatis -: una ripresa da due anni difficili e, guardando a questi giorni, una ripresa dall’incendio terribile che ha colpito la nostra città e il nostro entroterra. Fortunatamente non si sono registrati feriti, cosa non scontata, ma ci sono stati danni alle aziende e un grandissimo danno ambientale, con oltre 400 ettari di macchia mediterranea bruciati. Però bisogna ripartire subito con forza dando un segnale deciso e forte che la Liguria e il nostro territorio ingauno sono vivi e questa sera vogliamo proprio dare questo segnale”.

“La serata è dedicata a tutti coloro che hanno dato un contributo fondamentale affinché questa situazione critica si potesse risolvere – sottolinea il primo cittadino - : tutte le forze dell’ordine, ma soprattutto i Vigli del fuoco, i volontari della Protezione civile e anche i privati cittadini che si sono adoperati con generosità”. Come accade spesso, da eventi estremamente negativi possono nascere legami e sinergie importanti. Come quella tra i sindaci del territorio, che nelle ore peggiori, di forte preoccupazione, sono rimasti uniti a fronteggiare le emergenze. Sul palco anche il sindaco di Arnasco Matteo Mirone: “Sinergia preziosa, ci siamo ripromessi di coltivarla”.

“Solidarietà e volontariato, valori pilastro su cui si fonda il nostro Stato – conclude Tomatis -. È bello poter organizzare eventi che possano avere anche questa finalità”, introducendo Enzo Iacchetti, che nel corso della serata presentata da Enrico Balsamo ha parlato di “Non è un libro”, il primo volume interamente scritto, edito, prodotto e distribuito da un’artista per un’operazione di beneficenza. Enzo Iacchetti, infatti, noto personaggio dello spettacolo poliedrico e sagace, è impegnato in prima persona in sostegno della Croce Rossa con un tour di presentazione di “Non è un libro”, la raccolta di pensieri scritta durante il lockdown, il cui ricavato è interamente destinato alla Croce Rossa per finanziare l’acquisto di un’ambulanza.

Sul palco anche i ragazzi dell’associazione sportiva dilettantistica Viceversa, che si occupa di sport unificato. Un momento particolarmente emozionante quello con i ragazzi delle Special Olympics che con passione hanno parlato dell’Asd e raccontato le emozioni provate grazie allo sport che, in questo caso diventa ancor più divertimento, passione e inclusione.

Una folla di persone ha applaudito i protagonisti della serata, che poi si è riversata sul lungomare. A suggello della serata, infatti, lo spettacolo pirotecnico alle 23 sul molo della darsena, realizzato con il contributo dei commercianti di Albenga. Nella notte dei desideri, pioggia di stelle e fuochi d’artificio, gli unici che vogliamo vedere a illuminare il cielo ingauno.