Festa dei vigili del fuoco a Savona: caserma aperta alla cittadinanza

Il 27 febbraio a partire dalle ore 14.30

In occasione dell’istituzione della festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 27 febbraio il Comando di Savona organizzerà, nella mattinata, un evento riservato alle autorità e, a partire dalle 14:30, invita tutta la cittadinanza a visitare la caserma della sede centrale di via Nizza 35.

Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare il museo storico e, per i più piccini, la consueta Pompieropoli a cura dell’associazione ANVVF, sezione di Savona, oltre a varie attività organizzate dai vigili del fuoco.

