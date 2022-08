Montenotte Inferiore, l’Associazione Italiana Combattenti Interalleati denuncia: “Obelisco e cartellonistica del percorso Napoleonico in stato di degrado”

“L’obelisco in ferro e la cartellonistica del percorso a suo tempo realizzato lungo i luoghi che furono teatro degli eventi bellici della prima fase della Prima Campagna d’Italia del Generale Napoleone Bonaparte a Cairo, in località Montenotte Inferiore, versano in stato di degrado”.

A denunciarlo alla cittadinanza l'Associazione Italiana Combattenti Interalleati attraverso il presidente Antonio Rossello, che aggiunge: “Rappresenta uno sfregio verso ogni doveroso e civico tentativo di recupero della nostra memoria storica, con l'auspicio che le amministrazioni competenti adottino quanto prima i necessari rimedi”.