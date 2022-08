Risanamento strutturale e messa in sicurezza, la Provincia approva i progetti per tre ponti sulla Sp49 di Sassello e Sp2 ad Ellera

Via all'approvazione dei progetti per il risanamento strutturale e la messa in sicurezza di due ponti sulla Sp49 "Sassello-Urbe" e sulla Sp2 "Albisola-Ellera-Stella". La Provincia di Savona ha quindi disposto di approvare i progetti di fattibilità tecnico economica per i due ponti al km 2+820 e 17+885 in quanto è previsto il risanamento delle strutture attraverso l'asportazione delle parti ammalorate, il ripristino delle stesse, il rifacimento dei giunti di dilatazione e la completa impermeabilizzazione della soletta, oltre al ripristino della pavimentazione stradale e delle opere accessorie.

Il quadro economico del progetto è di 347mila 698 euro.

Per quanto riguarda il ponte sulla Sp2 al km 6+627 è previsto il risanamento dell'intera struttura attraverso l'asportazione delle parti ammalorate, il ripristino delle stesse, il ripristino della ringhiera esistente e la posa di un adeguata barriera di sicurezza, il rifacimento dei giunti di dilatazione e la completa impermeabilizzazione della soletta, oltre al ripristino della pavimentazione stradale e delle opere accessorie.

Il progetto in questo caso ha un importo complessivo di 400mila euro.