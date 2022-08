Giacconi, scarpe, borse e ombrelloni: decine di capi sequestrati a Finale dalla Polizia locale

Nuovo cospicuo sequestro di decine articoli di abbigliamento tra scarpe, giacche, giacconi e borsette contraffatti a Finale Ligure, dopo quelli già effettuati nelle settimane precedenti da parte della Polizia locale.

Gli uomini del comando finalese, col supporto del Nucleo di Sicurezza Urbana associato insieme ai colleghi di Loano, hanno effettuato un duplice fermo di materiale nella mattinata odierna dove, oltre al consueto aumento delle presenze dovute alle ferie, si aggiungeva il tradizionale mercato settimanale.

Sul lungomare Migliorini gli agenti, operanti anche in obrghese, si sono imbattuti in un gruppetto di venditori ambulanti intenti a trattare la loro merce con alcuni potenziali clienti.

Due di questi venditori abusivi, che nei loro zaini possedevano decine di capi d'abbigliamento e accessori di pelletteria tutti riportanti marchi delle più note griffe dell'alta moda e per i quali non hanno voluto fornire la provenienza, sono stati immediatamente fermati e accompagnati presso il Comando di Via Ghiglieri. Il controllo ha permesso ai poliziotti di accertare come entrambi risultassero privi della prescritta autorizzazione commerciale.

Il materiale in questione è stato posto sotto sequestro e alcuni campioni sono stati inviati agli uffici legali delle case di moda interessate al fine di accertarne la contraffazione dei marchi oltre ogni dubbio. I due venditori, invece, sono stati accompagnati presso la Questura di Savona per le operazioni di fotosegnalamento, quindi deferiti all'Autorità Giudiziaria per il reato di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Decisamente meglio è invece andata ad altri venditori pizzicati sulle spiagge finalesi. Nonostante l'intervento della polizia, le persone in questione sono riuscite a dileguarsi lasciando però la merce, una trentina di pezzi fra ombrelloni e altra attrezzatura da spiaggia, al sequestro da parte degli agenti.

E' di questi giorni la notizia che il Comune di Finale Ligure è stato selezionato nell'ambito dell'iniziativa a valenza nazionale "Spiagge Sicure - Estate 2022", promossa dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto all'abusivismo commerciale e della contraffazione, la Prefettura di Savona ha vagliato positivamente il progetto presentato dal Comune che prevede il potenziamento delle attività della Polizia Locale in attività di contrasto all'abusivismo commerciale e il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino, in particolare in prossimità delle aree del demanio marittimo più frequentemente interessate dal fenomeno.