Savona, raccolti 5 mila mozziconi alle Fornaci sulla spiaggia dello Scaletto dei pescatori

Nell'ambito del programma di Assonautica “Proteggiamo il mare – estate 2022” giovedì 11 agosto si è svolto il secondo appuntamento a Savona. L'evento, patrocinato dal comune di Savona, ha avuto luogo sulla spiaggia dello Scaletto dei pescatori alle Fornaci ed è stato organizzato da Assonautica in collaborazione con l'associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi”.

Quello dell'inquinamento del mare provocato dai mozziconi e dei danni che gli stessi causano all'ecosistema marino, è un problema gravissimo ma molto sottovalutato. Lentamente se ne sta prendendo atto ma non è semplice far perdere ai fumatori l'abitudine ormai radicata di buttare i mozziconi a terra. La maggior parte di loro non sa che prima o poi, attraverso tombini e canali di scolo, quei mozziconi finiranno in mare ed i pesci li scambieranno per cibo.

“No mozziconi allo Scaletto” (titolo della manifestazione) ha riunito, oltre ad una ventina di soci di Assonautica, tanti savonesi e tra loro anche molti bambini. Attrezzati con guanti e retino oppure con pinze per raccogliere, i “cacciatori di mozziconi” hanno perlustrato ogni angolo della spiaggia, alcuni si sono spinti anche in passeggiata.

Al termine della mattinata i mozziconi, circa 5000, sono stati raccolti in un boccione da 10 litri, che verrà conservato presso la sede dei Assonautica, in attesa di utilizzarlo, insieme a quelli di altre raccolte, per un' installazione a fini didattici. Assonautica ringrazia tutti i partecipanti ed in particolar modo i bambini che, con il loro entusiasmo, fanno sperare nella possibilità di un futuro migliore.