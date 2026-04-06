Emergenza in volo su New York-Roma: Airbus A330 dirottato su Genova

Una mattinata inattesa per oltre duecento passeggeri che avevano preso posto su un volo transatlantico destinato alla Capitale. Il velivolo, un Airbus A330 operato da Ita Airways con numero di volo AZ609, era decollato dall'aeroporto John F. Kennedy di New York nella notte tra il 5 e il 6 aprile con destinazione Roma Fiumicino, dove avrebbe dovuto fare scalo intorno alle sei del mattino. Le cose, tuttavia, sono andate diversamente.

A causa di un problema tecnico riscontrato durante la tratta, il comandante ha preso la decisione precauzionale di dirottare il velivolo sullo scalo genovese del Cristoforo Colombo, dove l'aeromobile ha toccato terra nelle prime ore dell'alba in piena sicurezza. Ita Airways ha confermato che l'inconveniente era di natura tecnica, senza fornire ulteriori dettagli sulla specifica anomalia rilevata.

L'episodio ha richiamato l'attenzione anche per le dimensioni dell'aereo coinvolto: un wide-body come l'A330 è una presenza decisamente insolita sulla pista genovese, dimensionata per operare con velivoli di stazza sensibilmente inferiore.

Una volta a terra, la compagnia ha provveduto alla riprotezione dei passeggeri su voli alternativi. Una parte di loro ha proseguito il viaggio verso Roma direttamente dallo scalo del Colombo, mentre un secondo gruppo è stato trasferito all'aeroporto milanese di Linate per raggiungere le rispettive destinazioni finali.