Controesodo, la Liguria nel traffico: martedì 7 aprile ancora bollino rosso su A7, A10, A12 e A26

Il controesodo di Pasqua non si esaurisce con il lunedì di Pasquetta: la Liguria affronta una seconda giornata critica e le previsioni ufficiali di Autostrade per l'Italia (elaborate dal 1° Tronco di Genova) fotografano una situazione da bollino rosso che interessa le quattro principali arterie della rete ligure per buona parte della giornata di martedì 7 aprile.

Sull'A7 Serravalle-Genova il quadro è netto e asimmetrico. Chi viaggia verso Genova troverà tempi in linea con la media per tutta la giornata, dalle 7 alle 21. L'opposto vale per chi sale verso Serravalle: tempi molto superiori alla media dalla mattina fino alle 19, con un parziale alleggerimento solo nella fascia serale 19-21. Chi deve raggiungere Milano o Torino dovrebbe valutare una partenza dopo le 19.

Sull'A10 Genova-Savona la situazione più critica si concentra nelle prime ore. In direzione Genova i tempi risultano molto superiori alla media nelle fasce 7-10 e 10-13, per poi migliorare progressivamente nel pomeriggio e rientrare nella norma dopo le 19. In direzione Savona i disagi sono più contenuti ma persistenti: tempi superiori dalla mattina fino alle 19, con normalizzazione serale.

L'A12 Genova-Sestri Levante è la tratta che registra i rallentamenti più prolungati per chi rientra verso il capoluogo. In direzione Genova si prevedono tempi molto superiori alla media per tre fasce consecutive (7-10, 10-13 e 13-16) con un miglioramento solo dal pomeriggio inoltrato e la normalizzazione dopo le 19. Chi viaggia verso Sestri Levante troverà invece tempi superiori dalla mattina fino alle 19, senza picchi di rosso.

Sul tratto A26/A10-Ovada, snodo strategico per chi sale verso Piemonte e Lombardia, la mattina è da evitare. In direzione Gravellone Toce si registrano tempi molto superiori alla media nelle fasce 7-10 e 10-13, con un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Più fluida la corsia opposta: in direzione Genova Voltri tempi superiori per quasi tutta la giornata, ma senza picchi di rosso, con normalizzazione dopo le 19.

Per chi deve ancora mettersi in viaggio, la finestra migliore è dopo le 19, quando su tutte le tratte i tempi di percorrenza tornano in linea con la media. Le fasce 7-13 rappresentano il momento di punta su quasi tutti gli assi, con l'A12 in direzione Genova e l'A7 verso Serravalle come tratte più penalizzate. I dati sono elaborati da Autostrade per l'Italia al netto di eventi imprevedibili.