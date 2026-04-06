Traffico di Pasquetta: nel pomeriggio code consistenti sull'A7 e sull'A10

La giornata di oggi si conferma tra le più critiche dell'anno per la viabilità autostradale in Liguria, anche se sull'A10 e sull'A6 non si è ancora raggiunto, questo pomeriggio, il picco di code.

Il quadro più pesante si registra in questo momento sull'A7 Milano-Genova, dove Autostrade per l'Italia segnala fino a 10 chilometri di coda in direzione Milano, a testimonianza del massiccio flusso di rientro che ha preso consistenza nel pomeriggio.

La situazione è ulteriormente complicata da un incidente segnalato alle 16:38 tra lo svincolo di Casei Gerola e lo svincolo di Gropello Cairoli, sempre in direzione Milano, che ha generato un chilometro di coda aggiuntiva nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il personale di viabilità.

Disagi significativi anche sull'A10 Genova-Ventimiglia, asse nevralgico dei rientri dalla Riviera di Ponente. Già dal primo pomeriggio, a partire dalle 14:40, si sono formate code tra lo svincolo di Arenzano e l'allacciamento con l'A26 Genova Voltri–Gravellona Toce, in direzione Genova, nodo strutturalmente critico nelle giornate ad alto traffico.

In seguito, alle 15:13, la situazione si è ulteriormente deteriorata con code a tratti per traffico intenso nel tratto compreso tra circa 5 chilometri prima dello svincolo di Albenga e oltre 6 chilometri dopo l'allacciamento A10–A6, sempre verso Genova, al chilometro 45 dell'autostrada.