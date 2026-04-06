Ad Alassio, in Piazza della Libertà, due incontri con la Protezione Civile dedicati alla sicurezza dei cittadini over 65

Sicurezza dedicata alle persone con più di 65 anni. Sono in programma ad Alassio, il 9 e il 23 aprile, a partire dalle ore 15 in Piazza della Libertà, due appuntamenti dedicati all’autoprotezione e alla sicurezza, rivolti in particolare alle persone over 65.



L’iniziativa rientra in un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato nell’ambito di una coprogettazione che coinvolge 38 associazioni liguri riunite in ATS, con capofila Auser Liguria e Genova ODV. Tra i soggetti partecipanti figura l’Associazione Mornese Liguria ODV, che ha manifestato il proprio interesse fin dalle fasi iniziali del progetto, venendo accolta nella rete territoriale. Gli incontri di Alassio sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Regione Liguria, Forum Terzo Settore Liguria e Ben…essere in Liguria.



Nel corso degli appuntamenti, i volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alassio illustreranno ai partecipanti come comportarsi durante eventi di calamità naturale, fornendo indicazioni pratiche e accompagnando direttamente i presenti verso un punto di raccolta, ovvero un’area sicura dove la popolazione deve recarsi durante un’emergenza, al fine di garantire una gestione ordinata e protetta delle situazioni critiche.



L’iniziativa è rivolta principalmente alle persone over 65, con l’obiettivo di fornire strumenti semplici e concreti per adottare corrette norme di autoprotezione durante eventuali eventi critici sul territorio. Al termine dell’attività, previsto intorno alle ore 16:30, è in programma una merenda conviviale, occasione utile per favorire la socializzazione e il confronto tra partecipanti e volontari.



“Questi incontri – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta – rappresentano un’importante occasione informativa e allo stesso tempo pratica, pensata per rafforzare la consapevolezza individuale e collettiva e promuovere una cultura della prevenzione. Ringrazio il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alassio per il consueto impegno a favore della comunità e tutte le realtà coinvolte in questa importante iniziativa”.