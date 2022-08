Vado, approvato il progetto per la sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di via Ferraris e di collegamento con via Sabazia

E' stato approvato nella giunta comunale di Vado Ligure il progetto per i lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di via Ferraris e di collegamento con via Sabazia.

Il progetto prevede la riqualificazione urbana con la realizzazione di passaggi pedonali e zone di sosta in prossimità dell'edificio ex cabina elettrica nei pressi della rotonda su via Ferraris".

Piccoli spazi verdi, alberature e zone di sosta andranno a caratterizzare il luogo per rendere più visibile e sicuro il transito dei pedoni" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi. La cifra stanziata è di circa 200 mila euro.

Inoltre in giunta è stata approvata la delibera per la manutenzione e la pulizia del torrente Segno e dei suoi affluenti per ridurre il rischio idrogeologico, per una cifra complessiva di circa 90mila euro.

"Un intervento, che partirà a settembre, che prevede la pulizia e lo sfalcio della vegetazione in eccesso del torrente Segno e dei suoi affluenti per cercare di mitigare il rischio idrogeologico, accentuato quest'anno dalla forte siccità e dall'aumento di eventi rilevanti" ha concluso Gilardi.