Viabilità da "bollino nero" nel fine settimana di Ferragosto: in Prefettura il punto sui controlli e i cantieri attivi nel savonese

Viabilità nel fine settimana di agosto osservata speciale del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Gullotti riunitosi in mattinata e seguito poi da una riunione del Comitato Operativo Viabilità, in cui si è parlato non solo delle iniziative da mettere in campo per agevolare la circolazione e garantire strade più sicure ma anche del tema prevenzione e controllo in generale.

Oltre alla consueta intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio da parte delle forze di Polizia, particolare attenzione, come detto, ai servizi di viabilità. In previsione dell'incremento dei flussi di mezzi, sulle autostrade e sulle strade principali savonesi sarà impegnato un maggior numero di equipaggi della Polstrada rispetto al consueto, mentre sul resto della rete viaria saranno operativi carabinieri e le polizie locali dei rispettivi comuni per le esigenze connesse alla rilevazione di eventuali incidenti stradali.

Un particolare risalto, con una nuova ricognizione su tutta la rete provinciale, è stato dato alla situazione sulle autostrade, per il quale si prevedono giorni intensi da "bollino nero".

Sia Autostrade per l'Italia che Autostrada dei Fiori hanno confermato, per i fine settimana di agosto e il primo week end di settembre, la rimozione di tutti i cantieri e degli eventuali restringimenti o scambi di carreggiata (attivati solamente per motivi di sicurezza in caso di incidenti). Saranno solo tre i cantieri inamovibili che non verranno smantellati, tutti sulla carreggiata sud dell'A6 Torino-Savona, con conseguente riduzione a senso unico alternato nel tratto compreso tra gli svincoli di Millesimo e di Altare.

Le società concessionarie hanno anche confermato di aver provveduto a potenziare i servizi di manutenzione e soccorso stradale e ad approntare un servizio di distribuzione di acqua agli utenti, in caso di necessità, aggiuntivo rispetto a quello assicurato dal sistema di Protezione Civile.

Per quanto riguarda invece la circolazione ordinaria Anas ha invece comunicato che i cantieri presenti sulla Ss 334 "del Sassello" e sull Ss 582 "del Colle di San Bernardo" richiedono il mantenimento di un senso unico alternato di marcia in corrispondenza degli stessi, mentre il cantiere sull'Aurelia sulla variante "di Varazze", attivo fino al 6 settembre, non comporterà disagi alla circolazione essendo prevista la deviazione del traffico sulla statale.

Poliziotti e militari dell'Arma saranno impegnati anche nelle principali località turistiche per il contrasto della cosiddetta "mala movida" nel corso del fine settimana e dell’intera giornata di Ferragosto.

Intensificate poi le attività svolte dalla Capitaneria di Porto nell’ambito dell’operazione “Spiagge sicure”, per tutelare la balneazione e l’ambiente marino in generale, sia utilizzando le imbarcazioni della flotta savonese sia con il personale sulla costa.

I Vigili del Fuoco, massicciamente impegnati nei giorni scorsi nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che hanno interessato il territorio provinciale, in particolare nell'albenganese, attueranno un potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente nell’intero comprensorio provinciale.

Il comando provinciale di questi ultimi sarà, infine, oggetto della visita dello stesso Prefetto nella mattinata del 15 agosto