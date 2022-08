Italia Viva brinda alla nascita del "Terzo Polo: "Un'unica casa politica per riformisti e moderati, come a Savona"

"Ben arrivato Terzo Polo. Eh si, finalmente anche a Roma hanno trovato la quadra per riunire riformisti e moderati in un'unica casa politica. Noi a Savona lo avevamo fatto già lo scorso anno alle amministrative e oggi la felicità di vedere questo progetto sbarcare sulla scheda elettorale più importante di tutte, quella per il Parlamento".

Ad affermarlo in una nota è Matteo Calcagno, coordinatore provinciale di Italia Viva nel savonese, ricordando il "patto" tra Italia Viva e Azione di un anno fa nella Città della Torretta che vide i due partiti uniti in una sola lista per le comunali e le prospettive del progetto appena nato a livello nazionale.