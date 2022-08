Alassio: il Circolo Fratelli d’Italia ha incontrato Andrea Frumento, nuovo Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato

Lo scorso 2 agosto alcuni esponenti del direttivo del Circolo Fratelli d’Italia - Alassio e il responsabile regionale per i rapporti con le Forze dell'Ordine di FdI hanno incontrato Andrea Frumento, il nuovo Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato con sede ad Alassio.

"L’occasione - spiegano dal direttivo - è stata fortemente voluta dal circolo cittadino per dimostrare la marcata vicinanza al comparto delicatissimo di cui fanno parte gli operatori di Polizia, quello a cui il partito, che abbiamo l’onore di rappresentare sul territorio, fa riferimento come assoluto cardine attorno al quale ruota la normale convivenza sociale, quel vivere la 'pace cittadina' a cui ambisce ogni Comune d’Italia".

"L’incontro informale, in alcun modo orientato a dare suggerimenti non necessari o fare critiche non opportune, ha voluto semplicemente portare la freschezza e la genuinità di un saluto condiviso anche da parte dei nostri sostenitori sul territorio, augurando un felice e fruttuoso insediamento professionale al nuovo dirigente" concludono dal Circolo Fratelli d’Italia - Alassio.