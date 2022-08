Albissola Marina: l’Osteria della Pescheria degli Artisti è un sicuro riferimento per chi ama il pesce sia crudo che cotto

Locale accogliente, con interni eleganti e con cucina a vista. Dehors affacciato sulla famosa Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina, che costeggia il mare, da dove proviene gran parte della materia prima utilizzata dallo chef per creare piatti semplici e gustosi.

L’Osteria La Pescheria degli Artisti rappresenta un sicuro riferimento per chi ama una cucina di pesce proposta senza artifici e basata, quando il tempo e la stagione lo permettono, esclusivamente su pescato locale e ortaggi a km zero. Non solo mare, ma anche arte, perché il ristorante è progettato per appagare anche lo sguardo e non solo la gola. L’accoglienza di Svetlana e del suo staff è sempre gentile e sorridente e non fatevi ingannare dalla faccia burbera di Mauro, il simpatico chef, che con garbo alterna innovazione e tradizione. “Cucinare il pesce è semplice. Basta avere il pesce fresco” è la sua filosofia. Anche cucinare è un’arte.

L’impronta marinara del locale è evidente non solo dal nome, ma anche dalla presenza del banco del pesce al centro della sala davanti alla cucina a vista, dove si preparano i piatti di crudo o alla griglia.

Negli ultimi anni la consumazione del pesce crudo è aumentata ed è in costante crescita. Dopo la pandemia, poniamo una maggiore attenzione alla nostra salute ed a quello che mangiamo: il pesce, se non cucinato, mantiene intatte tutte le sue proprietà nutritive. È ricco di vitamine A e D, minerali e Omega3, ha numerosi effetti benefici sulla circolazione, sul sistema nervoso e sull’umore.

La condizione ovviamente è che il pesce sia davvero fresco, abbattuto seguendo giuste regole e servito in preparazioni semplici in grado di esaltarne gusto e sapore. La scelta dello chef Mauro è chiara: ingredienti di prima scelta e moderne attrezzature di cucina, per garantire un’alta qualità dei piatti serviti ai clienti.

Il misto di crudo del locale porta in tavola una ventata di freschezza gastronomica e, se poi si aggiunge anche un giovamento alla nostra salute, questo può spiegare il successo delle cruditè proposte: dalle ostriche alla tartare e dal carpaccio al crudo d’autore con tonno, gamberi rossi, spada, salmone abbinati a frutta e misticanza. I prezzi sono corretti in rapporto alla qualità dei prodotti utilizzati: dai 16 ai 18 euro fino ai 39 euro della formula “Crudo No Limits” una coloratissima composizione che delizia anche i gourmet più golosi. E questo spiega perché la clientela non sia solo locale, ma arrivi da tutta Italia.

Ma non c’è solo pesce crudo. In carta anche antipasti tradizionali come brandacujun e acciughe fritte o ripiene accanto a proposte originali come il tentacolo di polpo spadellato e le capesante scottate su crema di basilico. Costo dai 12 ai 20 euro.

C’è anche la possibilità di ordinare un misto crudo e cotto affidandoci alle scelte dello chef.

Le paste fresche e ripiene sono fatte a mano utilizzando le farine del mulino di Sassello che macina grani del Senatore Cappelli: ravioli, tagliolini, gnocchi e risotti con i pesci disponibili al momento. Costo dai 14 ai 18 euro. La stessa stagionalità si trova nei secondi piatti dove spiccano tagliate, grigliate e pesci saltati in padella con le verdure. Costo dai 16 ai 20 euro.

Una cucina creativa e originale, rispettosa della tradizione e che recentemente ha vinto un contest gastronomico con un interessante antipasto: tartare di anguria con filetto di acciuga, crostino di pane nero e acciuga fritta con una pastella leggera e croccante di farina di riso.

Cantina con pregiati vini del territorio, ma anche ottime bollicine e importanti etichette di altre regioni.

L’Osteria la Pescheria degli Artisti si trova a Albissola Marina Corso Bigliati 82 tel. 3468310930 mail: prenota@pescheriadegliartisti.it

Dispone di un interessante sito internet ed una vivace pagina facebbok

Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì solo a cena; venerdì, sabato e domenica pranzo e cena