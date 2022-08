Tovo, l'appello del sindaco Oddo: "Necessario essere ancora più prudenti e attenti nell’utilizzo dell'acqua potabile"

"Il clima torrido e la mancanza di precipitazioni stanno mettendo sotto pressione anche il nostro sistema acquedottistico. Fino ad oggi - salvo alcuni casi dovuti alla rottura delle tubazioni - l’erogazione è stata sempre garantita, ma da alcuni giorni le nostre fonti stanno evidenziando un calo nell’emissione. Sarà quindi necessario, tutti quanti insieme, essere ancora più prudenti e attenti nell’utilizzo dell'acqua potabile". Inizia con queste parole l'appello di Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, alla cittadinanza in merito alla situazione idrica attuale del territorio locale

"Inoltre alcune abitazioni di Bardino Nuovo (Boccetti, Berti, Lavrio inferiore e in parte di borgata Bosi) stanno subendo da qualche giorno dei disservizi a causa della presenza di aria nelle tubazioni che, soprattutto in particolari momenti della giornata, impedisce la fuoriuscita dell’acqua - prosegue il primo cittadino - il gestore Servizi Ambientali sta continuando a lavorare per trovare una soluzione e ci ha informati che questo problema potrebbe essere causato anche da una perdita non vista o non segnalata o peggio ancora occulta".