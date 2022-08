Finale, tamponamento sull'Aurelia in centro: traffico paralizzato

Aurelia completamente paralizzata all'altezza di via Torino, nel centro di Finale, per un tamponamento avvenuto intorno alle 13 nei pressi della basilica di San Giovanni Battista e l'incrocio con Salita del Grillo.

Tre i mezzi coinvolti per i quali è stato allertato il personale medico della Croce Bianca di Finalmarina e anche la polizia locale per regolare il traffico, già fortemente rallentato in entrambe le direzioni per il grande movimento di mezzi e turisti nella cittadina rivierasca.