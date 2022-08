Mondo della scienza e della cultura in lutto: è morto Piero Angela, nel 2010 fu premiato ad Alassio

Lutto per il mondo della scienza e della cultura: all'età di 93 anni è morto Piero Angela. Grande divulgatore scientifico (suo il programma che ha fatto la storia dal titolo "Quark", poi "Superquark", ma non solo) era stato seguito su questa strada anche dal figlio Alberto, che sui social ha lasciato il messaggio "Buon viaggio, papà".

Ma sui social (sui profili di Superquark) c'è anche il messaggio che Piero Angela ha voluto lasciare come commiato: "Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano".

"Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia. È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato", prosegue.

E conclude: "Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese".

Nato a Torino il 22 dicembre del 1928 è stato giornalista, saggista e conduttore televisivo. Il suo nome, in Italia, ha sempre fatto rima con competenza, garbo e conoscenza. Anche di argomenti complessi che lui riusciva a rendere accessibili al grande pubblico con un racconto facile da comprendere e avvincente.



Nel 1989 è stato tra i fondatori del CICAP, associazione per il controllo sulle pseudoscienze, nata per promuovere l'educazione scientifica e lo spirito critico, nonché per indagare sull'effettiva esistenza dei presunti fenomeni paranormali. Non ha mai smesso di lavorare e impegnarsi, andando in onda con i suoi programmi anche in tempi decisamente recentihttps://www.torinoggi.it/2019/11/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/demografia-economia-globale-sostenibilita-un-nuovo-ciclo-di-incontri-curato-da-piero-angela.html e partecipando ad eventi e incontri.

Nel 2010 vinse il Premio Alassio per l’informazione culturale, riconoscimento poi ricevuto anche dal figlio Alberto nel 2021 (leggi QUI).



Il padre, il medico antifascista Carlo Angela, è stato insignito della medaglia dei Giusti tra le nazioni. Accanto alla scienza, l'altra grande passione di Piero Angela era la musica, il jazz in particolare (il suo nome d'arte, nei primi anni del Dopoguerra, era "Peter Angela").

Cordoglio dal mondo delle istituzioni, dal ministro della Cultura, Dario Franceschini ("Perdiamo un grande italiano") al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Un fuoriclasse della divulgazione scientifica". E il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, concorda: "Il divulgatore più grande".



Nel novembre del 2019 era stato ricoverato in ospedale, a Roma, dopo una caduta in casa.

La Regione Liguria ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa. "Un gentiluomo e intellettuale raffinato che in questi anni ha saputo raccontare l'alto valore della scienza, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura. Seguitissime e apprezzate le sue apparizioni in Liguria al Festiva della Comunicazione di Camogli, a cui aveva preso parte dal 2015 al 2021" il cordoglio della Regione.