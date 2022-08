Scomparsa di Piero Angela, Alassio lo ricorda così: "Ha educato alla serenità decine di generazioni" (FOTO)

Con il passare delle ore, si susseguono le reazioni alla scomparsa di Piero Angela. Ad Alassio, dove nel 2010 il noto divulgatore scientifico venne insignito del premio per l'informazione culturale, c'è chi lo ricorda con un pensiero particolare.

"Nel 2010 ho avuto il piacere e l’onore di conoscere, grazie al prof. Ernesto Ferrero, Piero Angela e di premiarlo per il suo prezioso contributo alla divulgazione culturale e scientifica - dichiara Monica Zioni, per decenni assessore alla Cultura del Comune alassino - L’Italia ha perso per questo un grande uomo, dispensatore eccellente di cultura. Una persona di grande umanità".