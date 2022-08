Le società del gioco online impegnate nella beneficienza

Le società che operano nel mondo del gambling virtuale sono spesso sotto l’occhio del grande pubblico, visti gli elevati guadagni e il numero sempre maggiore di giocatori in tutto il mondo che aderisce a questa forma di divertimento. Ormai tutti sappiamo che, in base alle norme del Paese che ospita il casinò online, tutte le aziende del settore sono tenute a pagare le tasse: un’entrata che si rivela molto alta per le casse dello Stato. A garanzia di questo adempimento c’è il controllo dello Stato stesso, che non ammette né scuse né sviste.

A volte però ai casinò online si chiede anche altro: più che in altri settori, ci si aspetta che il loro contributo sia abbastanza rilevante nel fare beneficenza.

Anche se non c’è nessun obbligo a livello legale e anche se sappiamo benissimo che si tratta di società con scopo di lucro e che hanno un loro bilancio fatto di entrate e uscite, secondo l’opinione comune dovrebbero impegnarsi nell’aiutare chi ne ha bisogno. I casino online legali in Svizzera hanno già da tempo aderito volontariamente a questa pratica, che oramai rappresenta una vera e propria tradizione. Senza farne un’eccessiva pubblicità e verificando sempre che i fondi arrivino a chi ne ha effettivamente necessità, senza che si perdano “per strada”, questi operatori hanno rafforzato la forza del loro brand e della loro professionalità.

Ma come si comportano gli altri attori del settore e qual è il loro impegno nel mondo della beneficenza? Diamo un’occhiata per avere un’idea più chiara della situazione.

Il contributo delle società di gambling per il sociale

Gli ultimi due anni non sono stati facili da affrontare e tutti i settori dell’economia hanno accusato il colpo dovuto alla pandemia. Nonostante questo, molti operatori del gambling hanno continuato a rimanere attivi con le loro donazioni, ma le buone notizie continuano perché sembra proprio che il trend delle donazioni sia in costante crescita. Non solo sono sempre di più gli enti che decidono di devolvere una parte dei loro proventi in beneficenza, ma anche le cifre toccano ormai i 6 o 7 zeri.

Il mondo dei casinò online può contribuire in vari modi al mondo del sociale e anche approfittare dei vantaggi fiscali collegati . Di regola le modalità più frequenti sono:

La devoluzione diretta di una parte delle scommesse ad associazioni ed enti di beneficenza. In genere questa modalità viene specificata sul sito, prima che il player effettui la sua scommessa;

Le società possono anche decidere di devolvere una percentuale dei loro proventi, in base al bilancio annuale finale. In questo caso possono essere pubblicati degli annunci sul sito o possono essere organizzate cerimonie ad hoc;

Il contributo può avvenire anche in maniera più indiretta, ovvero finanziando le associazioni impegnate nel combattere le ludopatie, una delle preoccupazioni principali del settore.

Ecco alcuni degli esempi più interessanti e anche belli da leggere, dato che dimostrano la sensibilità dei donatori:

Mr Casinova ha devoluto cifre consistenti in diverse occasioni, tra cui a seguito degli incendi avvenuti in Australia la scorsa estate e a favore di associazioni che aiutano i malati oncologici;

Erik Bergman, il fondatore di Catena Media, ha fondato una nuova società che dona il 100% dei suoi proventi alle cause sociali;

Anche le associazioni del settore hanno voluto dare il loro contributo, come la UK Betting and Gambling Council, che hanno donato 100 milioni di sterline a GambleAware, un’organizzazione senza scopo di lucro finalizzata a combattere le ludopatie.

Il discorso di quanto una società di gambling dovrebbe donare è un argomento delicato. Da una parte non è giusto pretendere che questi attori contribuiscano più di altre società che traggono regolarmente profitti e che operano in altri settori. Dall’altra, è risaputo che i guadagni del gambling possono essere molto elevati e quindi ci si aspetta una sorta di contributo nei confronti del sociale.

Va anche sottolineato che alcune società si sono distinte per essere poco generose, provocando una sorta di disappunto generale. Per dare un’idea più precisa, società di gambling online hanno donato lo 0,1% dei proventi: una percentuale che in effetti fa un po' storcere il naso. In altri casi il contributo è stato devoluto in una cifra fissa, che spesso non ha superato i 2.000 o i 5.000 dollari, una somma che in effetti andrebbe un po’ aumentata. Anche se, a ben vedere, quali altre società contribuiscono al sociale, seppure in piccola misura?