Vendita di alcolici a due minorenni, un bar e il suo barman nei guai a Finale

Guai per un bar del centro di Finale e il suo barman.

Durante i controlli in queste serate di Ferragosto, dove la cittadina come tutte le località rivierasche ha visto un incremento di presenze, la Polizia locale finalese ha sorpreso nel locale due minori a consumare alcolici.

In particolare, il barman del locale è stato beccato a preparare un cocktail a una ragazzina di 14 anni. Trattandosi di minorenne a cui veniva servito un superalcolico, per il dipendente, colto in questo caso in vera e propria flagranza di reato, si profila una denuncia ai sensi dell'articolo 689 del codice penale oltre a una sanzione amministrativa da 250 a 1000 euro per aver servito alcolici all'amico diciassettenne.

Un terzo giovane del gruppo, trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, sarà segnalato alla Prefettura del luogo di residenza per l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 75 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.

Già da qualche tempo la Polizia Locale teneva d'occhio il pubblico esercizio, sanzionato in passato per aver organizzato uno spettacolo pubblico senza il nulla osta dell'autorità di Pubblica Sicurezza, nonché in conseguenza a esposti da parte dei residenti della zona per forti rumori anche nelle ore notturne.