La OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza ad Alassio col violinista Volodymyr Baran

Mercoledì 17 agosto, ore 21, nuova esibizione della OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza presso la chiesa di Santa Maria Immacolata (Piazza San Francesco) ad Alassio.

In programma musiche di Mozart, Mascagni, Brahms, Cebic, Vivaldi, Morricone, Elgar, Albinoni, Reghezza, Mancini, Massenet, Mussorgsky. Insieme al gruppo suonerà Volodymyr Baran, violinista e direttore dei Concorsi Musicali di Malta, tra i più quotati a livello internazionale per l'esecuzione e per la liuteria.

L'ingresso è libero.