Alassio, consegnate nuove attrezzature alla Protezione Civile: anche un defibrillatore

Nella giornata di ieri, è stato consegnato al Gruppo Comunale dei Volontari un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) di ultima generazione, strumento fondamentale per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Contestualmente, è stata donata anche una cassetta di attrezzi professionale, dotata di strumentazione moderna e funzionale, a supporto delle attività operative dei volontari durante gli interventi sul territorio.

"Si tratta di un ulteriore passo concreto per sostenere il prezioso lavoro del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile - afferma l'assessore Franca Giannotta -, garantendo interventi sempre più efficaci a tutela della nostra comunità”.

La consegna si è svolta alla presenza dell'assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta, del Vice Commissario della Polizia Locale, Guglielmo Gastaldi, e del coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alassio, Patrick Castellengo,.